Banchero: "LeBron-Melo i miei giocatori preferiti"

Quali riferimenti scegliere per puntare a scalare le gerarchie NBA e diventare da subito un giocatore in grado di incidere? Banchero non ha nascosto la sua ammirazione per LeBron e Melo - scelta condivisa anche da coach Mosley che ha sottolineato come la prima chiamata assoluta al Draft 2022 faccia della versatilità (offensiva e non) uno dei suoi principali punti di forza

Non aveva compiuto ancora neanche un anno quando LeBron James e Carmelo Anthony furono scelti al Draft del 2003, ma crescendo e sognando un giorno di entrare a far parte della NBA, Paolo Banchero ha sempre guardato a loro come riferimenti e giocatori ai quali ispirarsi più di ogni altro. Una scelta legate anche alle caratteristiche fisiche e tecniche di un talento che punta a dominare il gioco in tutti i suoi aspetti come fatto negli ultimi decenni da due dei simboli della NBA: “Ha la dinamicità e la capacità di movimento che gli permette non solo di ricoprire ogni tipo di ruolo in campo, ma porta con sé una versatilità tale che può pensare di interpretare a modo proprio ogni schema in attacco”: lo presenta così nel lungo articolo a lui dedicato da The Athletic Jamahl Mosley - l’allenatore dei Magic che avrà il compito di sfruttarne al meglio le caratteristiche.