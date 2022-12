Oladipo ritorna a Indianapolis: "Che nostalgia"

L’ex All-Star dei Pacers, reduce da mesi complicati dai continui infortuni, è tornato in campo a Indianapolis per la prima volta a oltre cinque anni dall’ultima sfida da ex contro la squadra con la quale è diventato una stella (e ha rovinato la carriera con infortunio): “Non posso nascondere di aver provato grande nostalgia nel ritorna in questa arena”, reduce da una prestazione da cinque punti con 2/5 al tiro in uscita dalla panchina in 19 minuti

Quattro anni a Indianapolis non sono pochi: le stagioni della consacrazione, dell’apice (con tanto di convocazione all’All-Star Game) e della successiva caduta - nel senso letterale del termine, con un infortunio che tormenta ormai da tre anni un giocatore che non ha più ritrovato la forma e la continuità necessaria per incidere sul parquet. Victor Oladipo ha rivissuto tutto questo nella prima gara da avversario a Indianapolis dal 2017 a oggi, ben 695 giorni dopo la trade che lo ha portato lontano dai Pacers a inizio 2021 - quando finì ai Rockets dopo aver rifiutato un rinnovo milionario. Soldi che sperava di ottenere da un’altra parte e che invece non rivedrà più a causa delle continue ricadute post infortunio, con presenze a singhiozzo anche all’interno della rotazione di Miami; che continua a scommettere su di lui nella speranza di ritrovare a pieno regime un utile comprimario.

vedi anche

Oladipo torna in campo: "Finalmente sto bene"

Dall’ultima volta che era apparso in campo a Indianapolis però Oladipo non ha giocato poi molto: soltanto 35 partite, fermato da infortuni vari, e ancora fuori forma in un match chiuso con 19 minuti trascorsi in campo con cinque punti e 2/5 al tiro. “Non posso nascondere di aver provato grande nostalgia nel ritornare in questa arena”, per un giocatore talmente tanto radicato a livello cestistico nell’Indiana dall’essere indicato come nativo di quella zona (a differenza della sua provenienza da un quartiere fuori Washington). Un’accoglienza calorosa - qualcuno ha anche iniziato a fischiare dagli spalti, o quantomeno a mugugnare - ma senza togliere l’emozione e il trasporto a un momento così speciale e atteso.