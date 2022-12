Wizards in crisi all'esame Clippers: oggi su Sky

La squadra della capitale (con Bradley Beal assente nelle ultime 5 e ancora in forse per la gara di L.A.) non vince dal 28 novembre, avendo perso tutte le ultime 8 gare. Trovarsi di fronte Kawhi Leonard e i Clippers di certo non aiuta: l'appuntamento dalla Crypto.com Arena è per le 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

Washington non vince dallo scorso 28 novembre, ha perso le ultime otto gare, è precipitata fuori dalla zona play-in a Est e deve pure fare i conti con le voci di mercato che vorrebbero Kyle Kuzma pronto a lasciare la capitale a fine anno (se non arriverà una trade prima, a febbraio). Un momento nero - che più nero non c'è - per gli Wizards, il cui record (11-18) non fa che sottolineare l'ennesima stagione negativa. Nelle ultime cinque gare, poi, è mancata anche la superstar Bradley Beal, che resta in forse per la trasferta di L.A., dove Washington deve vedersela con dei Clippers che prima dell'ultimo ko contro Phoenix (assenti però Paul George e Kawhi Leonard) avevano dimostrato di essere in un buon periodo, con tre vittorie in fila. Leonard sarà della partita contro gli Wizards, mentre non è certa la presenza di George (così come quella di Reggie Jackson): i Clippers dopo un inizio difficoltoso bussano alle porte dei playoff e una vittoria in casa nel Saturdays NBA potrebbe rilanciarli ai piani alti delle classifiche NBA.