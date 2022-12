Banchero sfida Boston: LIVE STREAMING su Sky Sport

Gli Orlando Magic di Paolo Banchero stanno vivendo il miglior momento della loro stagione , forti di una striscia di cinque vittorie consecutive impreziosita dal successo di due giorni fa contro la miglior squadra della NBA. I Magic infatti sono andati a vincere sul campo dei Boston Celtics in maniera sorprendente , non solo per la forza mostrata in questa stagione dai biancoverdi - miglior record della NBA con 22 vittorie e 8 sconfitte - ma anche per il fatto che in stagione avevano vinto appena una partita lontano da Orlando, a fronte invece di 11 sconfitte . Ma nella NBA, si sa, può succedere di tutto in ogni momento, e i Magic negli ultimi dieci giorni sembrano aver dato una svolta positiva alla loro stagione, battendo avversari di livello come Clippers, Raptors (due volte) e Hawks prima del successo contro Jayson Tatum e compagni.

Celtics senza Tatum, ma con grande voglia di rivincita

Proprio il candidato MVP ha fatto notizia alla vigilia della partita: i Celtics infatti hanno comunicato che Tatum non giocherà per motivi personali, lasciando quindi a Jaylen Brown e ai suoi compagni il compito di cercare una vittoria per riprendersi da un momento non particolarmente positivo per i biancoverdi. La squadra di coach Mazzulla infatti ha perso tre delle ultime quattro gare disputate e l'unica che ha vinto (quella in trasferta contro i Los Angeles Lakers) è arrivata dopo un tempo supplementare, suggellando una rimonta irripetibile da -13 a 3:40 dalla fine. Ma la regular season non aspetta nessuno: dopo aver ritrovato Robert Williams in campo per la prima volta in stagione, Boston vuole ricominciare a macinare vittorie per conquistare il fattore campo per tutti i playoff della primavera. Appuntamento alle 21 sui canali di Sky Sport e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it per la palla a due del match commentato da Flavio Tranquillo e Davide Pessina.