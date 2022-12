Banchero segna 18 punti: Magic ko dopo 6 in fila

highlights nba

Giannis batte Zion, Lakers ko, Phila passa all'OT

Giannis Antetokounmpo segna 42 punti nel super scontro al vertice vinto dai Bucks a New Orleans, Phoenix passeggia contro i Lakers, Philadelphia condanna Toronto al sesto ko in fila nonostante i 38 punti di Pascal Siakam. Luka Doncic gioca la sua peggior partita stagionale nella sconfitta contro Minnesota, Donovan Mitchell ne mette 23 in 23 minuti nella prima da ex vinta comodamente contro Utah (3 punti di Fontecchio), Orlando perde in volata ad Atlanta - 18 punti di Banchero, decisivo in negativo nel finale

NEW ORLEANS PELICANS-MILWAUKEE BUCKS 119-128 | Nel big match della notte Milwaukee si prende un meritato successo in trasferta su un parquet difficilissimo come quello di New Orleans, toccando anche le 18 lunghezze di vantaggio nel quarto periodo prima che i Pelicans tornassero a contatto a 90 secondi dalla sirena. Il +3 Bucks però diventa subito +6 grazie alla tripla di Jrue Holiday che scaccia via i padroni di casa e lo spettro di una beffarda sconfitta

Il protagonista in casa Bucks è Giannis Antetokounmpo, tornato sul parquet dopo una gara d’assenza e in stato di grazia in un match da 42 punti, 10 rimbalzi e un solo assist in 34 minuti in cui i Pelicans non avendo soluzioni al ferro per fermarlo (11/14 da due punti nel match), hanno provato commettendo diversi falli su di lui ma con scarsi risultati (17/22 dalla lunetta). Bene anche Holiday, in doppia doppia con i suoi 18 punti e 11 assist