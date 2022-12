Neanche il tempo di godersi il matinée di Natale contro i New York Knicks che subito i tifosi dei Philadelphia 76ers devono fare i conti con uno scenario di mercato sorprendente. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, James Harden sta seriamente considerando un ritorno agli Houston Rockets in estate, quando avrà la possibilità di uscire dal suo accordo con i Sixers e presentarsi sul mercato dei free agent. Secondo quanto scritto, Harden e le persone a lui vicino hanno apertamente preso in considerazione la possibilità di tornare a Houston, una scelta sorprendente considerando che meno di due anni fa aveva chiesto (e poi ottenuto) la cessione dai Rockets per andare ai Brooklyn Nets e successivamente ai Philadelphia 76ers. Proprio con i Sixers Harden aveva firmato in estate un accordo di due anni da 68.6 milioni di dollari, ma con il secondo anno in "player option" (quindi a sua discrezione se esercitare l’opzione per rimanere nel contratto oppure uscirne) dandosi l’opportunità di esplorare il mercato dei free agent. Secondo quanto scritto, Harden "mantiene un’attrazione magnetica per Houston, sia in termini di comunità, stile di vita e famiglia. Per lui un ritorno ai Rockets, seppur in ricostruzione, rappresenterebbe una scelta di comfort e familiarità piuttosto che la ricerca immediata di un titolo". Dal punto di vista salariale, i Rockets hanno tutto lo spazio del mondo per potergli offrire il contratto che preferisce, anche se il nucleo giovane formato da Jalen Green, Jabari Smith e Kevin Porter Jr. non sembra pronto a poter vincere subito, a differenza di un giocatore che ad agosto compirà 34 anni.