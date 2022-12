Doncic sfida LeBron: Dallas-Lakers LIVE su Sky

Era da ben 11 anni che Dallas non disputava una partita nel Christmas Day: nel 2011 i Mavs erano campioni NBA in carica, ma vennero schiantati dai Miami Heat nella rivincita delle Finals disputate a giugno. In quell’occasione c’erano Dirk Nowitzki e LeBron James, e per uno strano scherzo del caso ci saranno anche questa volta: per il primo è prevista l’inaugurazione della statua in suo onore fuori dal palazzetto dei Dallas Mavericks, dopo che la sua maglia numero 41 è già stata ritirata lo scorso anno; James, invece, è ancora regolarmente in campo con i suoi Los Angeles Lakers, pronto a diventare il recordman assoluto per presenze a Natale nella storia della NBA con 17, superando Kobe Bryant fermo a 16. È invece al suo debutto Luka Doncic, tenuto a battesimo da James alla sua prima partita di Natale in carriera (non l’ultima, sicuramente): lo sloveno sta disputando la miglior stagione della sua carriera ed è destinato a un ruolo di primo livello come volto della lega, e ancora una volta sarà chiamato a trascinare i Mavs alla vittoria come fatto due giorni fa segnando 50 punti (a uno dal suo massimo in carriera) sul campo degli Houston Rockets. I Lakers, privi di Anthony Davis, dovranno fare del loro meglio per potersi dare una chance: Russell Westbrook ha trovato una buona continuità di rendimento in uscita dalla panchina, ma neanche un James che va sopra 30 punti da sei partite consecutive è finora riuscito a risollevare una squadra attualmente 13^ nella Western Conference. L’appuntamento è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.