Il due volte campione NBA Ray Allen ha presentato la giornata di Natale ai microfoni di Sky Sport, spiegando perché è una giornata così speciale nella lunga regular season della NBA e dando la sua opinione sul big match del Christmas Day, quello tra Boston e Milwaukee da seguire alle 23: "In campo ci sono Tatum e Giannis che se la giocano per il premio di MVP, ma c'è anche un terzo nome"

Nel corso della sua illustre carriera, Ray Allen ha disputato la partita di Natale per ben sei volte: quattro con i Boston Celtics e due con i Miami Heat. Eppure anche lui stesso — intervistato ai microfoni di Sky Sport per presentare il Christmas Day — non ne ricorda uno in particolare, preferendo descrivere l’atmosfera speciale che circonda le partite organizzate dalla NBA per il giorno di Natale, da seguire interamente sui canali di Sky Sport per una diretta di 13 ore continuative. Il due volte campione NBA ha poi risposto alle nostre domande anche sul piatto forte del Natale, la sfida tra le due squadre con il miglior record nella lega Boston Celtics contro Milwaukee Bucks, che mette anche uno di fronte l’altro due candidati MVP come Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo, leader di due fortissime contender per il titolo finale. Eppure non sono solamente loro due secondo “He Got Game” a poter vincere a fine anno il premio di miglior giocatore: ecco cosa ci ha detto nell’intervista esclusiva.

I Natali in campo di Ray Allen approfondimento Natale NBA su Sky: New York-Philadelphia alle 18 "Quando provi a ricordare quello che torna alla memoria non sono le partite: quello che ricordi sono le cose che sono successe attorno alla partita, tipo in che città ti trovavi. Un anno ad esempio eravamo a Orlando e mia madre dopo la partita ha portato cibo per tutti in spogliatoio, e noi non vedevamo l'ora che arrivasse quel momento. Sono attimi come quelli - mia madre al tempo viveva a Orlando - che ti aiutano davvero a superare un calendario di 82 partite che può finire per essere sempre uguale - viaggio, partita, bus, albergo, arena. Momenti come quelli ti aiutano a riempire le pause. Una volta a Natale ho avuto tutta la famiglia con me a Disneyworld; un'altra volta a New York, e siamo riusciti ad andare al Rockfeller Center per farci una foto assieme davanti all'albero di Natale. Sono momenti come questi che rendono speciale un anno, quando pensi: 'OK, sarò lontano da casa, ma almeno cerchiamo di divertirci durante la trasferta'".

Ray Allen presenta Boston contro Milwaukee (su Sky alle 23) approfondimento Le 10 migliori prestazioni nel Christmas Day NBA "Con ogni probabilità è la vera partita di cartello della serata di Natale. Sono due delle squadre più forti non solo nella Eastern Conference ma in tutta la lega. Entrambe hanno delle superstar: Jayson Tatum è nella conversazione per la corsa al premio di MVP e Giannis lo ha già vinto due volte. Da entrambe le parti non manca lo star power, e tutte e due le squadre nel corso di questa stagione hanno messo in chiaro come il loro obiettivo sia diventare campioni o almeno vincere la Eastern Conference. Alla fine qualcuno deve farsi avanti e uscire allo scoperto: sappiamo chi sono, sia da una parte che dall'altra, ma alla fine la differenza la fanno i giocatori capaci di imporsi in gare come queste. Una partita può sempre andare in un verso o nell'altro — lo abbiamo visto anche recentemente nella gara tra Boston e Golden State. Ci si poteva aspettare Boston giocar meglio contro Golden State, per il modo in cui hanno perso, ma quel risultato non fa che aumentare l'incertezza di questa sfida di Natale. Con Boston che ha il record che ha al momento, la domanda è: qual è la miglior squadra della Eastern Conference? Credo che a Natale avremo una prima indicazione al riguardo e che questa possa aiutare a dare una gerarchia che duri anche fino a fine stagione, oltre a essere un presagio per quando arrivano i playoff”.

Chi vince l'MVP? L'opinione di Ray Allen approfondimento I giocatori più interessanti da seguire a Natale "Non è facile per me dire chi sceglierei, mi è più facile dire che a inizio anno Luka Doncic sembrava essere il favorito, ma la sua squadra finora ha faticato parecchio. La mia scelta allora va verso un giocatore di una delle squadre di vertice, una tra le prime 3/4 in NBA, e detto questo allora - per quanto visto finora - direi che la scelta possa essere tra Giannis [Antetokounmpo] e Tatum. Se si guarda alle cifre, si vedono due giocatori che fanno il grosso del lavoro: segnano, contribuiscono in ogni categoria statistica e hanno una squadra che vince e viaggia al vertice della NBA". Tatum e Antetokounmpo non sono però gli unici due nomi fatti dalla leggenda NBA: "Devo includere anche un terzo nome ed è quello di Ja Morant, per quello che ha fatto e sta facendo a Memphis. Probabilmente è il giocatore più divertente da guardare in questo momento in tutta la NBA, ed è quello da guardare con più attenzione anche durante le sfide di Natale. E poi, a seconda di come andranno i Grizzlies da qui a fine stagione, penso abbia anche una buona possibilità di essere l'MVP della lega”.