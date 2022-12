I Mavericks svelano la statua per Dirk Nowitzki

Il proprietario dei Dallas Mavericks Mark Cuban l’aveva promesso un anno fa, in occasione della cerimonia per il ritiro della maglia di Dirk Nowitzki: “Dirk avrà la statua più grande e badass di sempre”. Detto, fatto: a poche ore dalla sfida contro i Los Angeles Lakers nel giorno di Natale, i Mavs hanno svelato la statua che raffigura il tedesco intento nel suo iconico tiro su una gamba sola, che rimarrà al di fuori dell’American Airlines Center per sempre. La scultura, alta oltre sette metri, è stata realizzata dall’artista Omri Amrany, già scultore di quelle per Michael Jordan, Magic Johnson, Wilt Chamberlain, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O’Neal. La divisa utilizzata è quella del titolo del 2011, l’unico vinto dai Mavs nella loro storia, con la scritta “Loyalty never fades away” (la lealtà non sbiadisce mai), una scritta di 21 lettere in onore delle 21 stagioni passate con i Mavericks da parte di Nowitzki, come nessuno nella storia della NBA. “La prossima fermata è la Hall of Fame” ha detto Jason Kidd, allenatore dei Mavs e compagno di Nowitzki nel titolo del 2011.