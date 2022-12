Nella trasferta dei suoi Nets ospiti dei Cavs, Kyrie Irving a Cleveland ha ricevuto soltanto fischi ogni volta che ha toccato il pallone, ma la point guard di Brooklyn è sembrato quasi non accorgersene. Il clima ostile riservatogli dai suoi ex tifosi di sicuro non ha avuto nessuno impatto sulla sua prestazione (anzi: 32 punti per lui con 7 triple a segno, suo massimo stagionale, e anche due tiri liberi chiave realizzati a 41 secondi dalla fine) ma non ha neppure tolto il sorriso dal suo volto: "Cleveland non è mai nel mio specchietto retrovisore", ha dichiarato a fine gara. Come a dire, il passato (tra l'altro vincente: con Irving autore della tripla decisiva in gara-7 per dare ai Cavs il titolo del 2016) non si rinnega. Mai. A maggior ragione quando la point guard oggi a Brooklyn si è ritrovata di nuovo a giocare nella cittadina dell'Ohio a 11 anni esatti - era il 26 dicembre 2011 - dal suo esordio assoluto nella NBA.