La pratica del "necroposting", cioè andare a riprendere vecchi tweet o commenti per utilizzarli contro gli autori, non è di certo la più elegante che si possa trovare su Internet. E anche LeBron James negli ultimi giorni ne è stato "vittima": dopo l’ennesima sconfitta rimediata nella partita di Natale contro i Dallas Mavericks, in tanti erano andati sul suo profilo Twitter a riprendere un messaggio che James aveva scritto lo scorso aprile, quando — con i suoi Los Angeles Lakers eliminati dai playoff — aveva scritto"Non posso/voglio PIÙ perdermi la post-season nel resto della mia carriera! Questa roba fa MALE. Ok, ora torno a guardare le partite". Un messaggio lasciato alla posterità che però è stato ripreso a mesi di distanza per prenderlo in giro, specialmente ora che i Lakers — al netto della vittoria di questa notte contro gli Orlando Magic — si trovano al 13° posto nella Western Conference con un record di 14 successi e 20 sconfitte, a 2.5 gare di distanza dal decimo posto occupato da Golden State (l’ultimo buono per andare al torneo play-in) e a 4.5 dal sesto posto di Dallas (per andare direttamente ai playoff). Una distanza tecnicamente non così insormontabile, anche se la quantità di squadre che ci sono in mezzo (sostanzialmente tutta la conference tolte San Antonio e Houston), la difficoltà del calendario rimanente (il sesto più difficile di tutta la NBA) e soprattutto l’infortunio di Anthony Davis rendono la risalita dei Lakers decisamente complicata, specie considerando che la dirigenza non pare interessata a sacrificare il proprio futuro cedendo le due scelte al Draft del 2027 e 2029 per migliorare una squadra ben lontana dal competere per il titolo.