Sanzioni pesanti da parte della NBA - che da tempo ormai applica il pugno duro in situazioni del genere: sono 11 i giocatori con almeno una giornata di sospensione, con Killian Hayes fermato tre partite e Mo Wagner due. In casa Magic, per gestire la squalifica di ben nove giocatori, i multati sono stati divisi in due blocchi - per permettere a Orlando di avere il numero minimo di giocatori a disposizione per scendere in campo nel prossimo match contro Washington

Sospensione per più di una partita per Killian Hayes e Moritz Wagner - principali protagonisti della maxi rissa scoppiata nel match tra Detroit Pistons e Orlando Magic: il giocatore della squadra del Michigan, reo di aver colpito l’avversario tedesco sul retro della testa, non scenderà in campo per tre partite (con stipendio non ricevuto e circa 120.000 dollari in meno sul conto in banca), mentre Wagner è stato fermato per due partite. Oltre alla squalifica per una giornata comminata ad Hamidou Diallo, sono stati poi altri otto i giocatori dei Magic a ricevere una sanzione - tutti accusati di aver lasciato in maniera indebita e senza autorizzazione la propria panchina per lanciarsi in vario modo (e fortunatamente senza grosse conseguenze) verso la squadra avversaria. Una maxi rissa che ha dunque portato alla sospensione per una partita di Cole Anthony, RJ Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. e Mo Bamba.