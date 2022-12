“Al momento l’unica soluzione che conosco è quella di lavorare più degli altri: ogni volta che posso prendo dei tiri in più, faccio del lavoro aggiuntivo, provare a caricare di più le gambe, l’equilibrio, la meccanica di tiro ecc… Ogni volta che alzo la mano in campo sono convito che il pallone vada dentro, questo fa tutta la differenza del mondo. Non voglio forzare o andare a caccia di statistiche, ma soltanto vincere e capire come fare per riuscirci con la maggior frequenza possibile”. Parola di Paolo Banchero, intervista da The Athletic e diventato dopo due mesi il volto dei Magic e uno dei giovani più promettenti dell’intero panorama NBA. La strada da percorrere è ancora tanta, ma le idee restano chiarissime: “Sto solo cercando di migliorare, di affrontare ogni partita come una sfida con me stesso. Allenatori e compagni me lo ripetono di continuo, di mantenere sicurezza nei miei mezzi, continuando a mantenere efficacia in attacco e in difesa”. La vera notizia arriva quando si parla di obiettivi futuri, del punto a cui arrivare a fine stagione: “La speranza è quella di arrivare già quest’anno in zona playoff o quantomeno al play-in e giocarcela, oltre a portare a casa a livello personale il premio di rookie dell’anno: questi sono gli obiettivi che voglio raggiungere”. Le idee chiare non gli sono davvero mai mancate.