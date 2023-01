NBA

Banchero è il miglior rookie a Est di dicembre

La NBA ha reso noto i nomi dei vincitori per il mese di dicembre per i consueti premi stagionali assegnati a giocatori, allenatori e rookie delle due conference. Le incredibili prestazioni individuali di Embiid e Doncic incoronano due giocatori di provenienza 'internazionale' al top per dicembre, mentre Banchero avanza la prima candidatura al premio di matricola dell'anno. Ecco chi è stato premiato

GIOCATORE DEL MESE - DICEMBRE | WESTERN CONFERENCE | LUKA DONCIC, DALLAS MAVERICKS | La star dei Mavs ha chiuso il mese di dicembre portandosi a casa per due settimane consecutive il premio di miglior giocatore. Quasi una conseguenza, allora, quello che lo ha incoronato miglior giocaotore del mese a Ovest, in virtù di cifre sbalorditive: 35.1 punti, 8.5 rimbalzi, 9.3 assist e 1.6 recuperi in 15 gare, chiuse con un record di squadra di 11-4. Per Doncic si tratta del terzo premio del genere ricevuto in carriera

GIOCATORE DEL MESE - DICEMBRE | EASTERN CONFERENCE | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | Una striscia di otto vittorie consecutive (dal 9 al 25 dicembre), un record di 9 vinte e 4 perse nel mese e cifre da capogiro, con 35.4 punti a sera ottenuti tirando il 54.5% dal campo e il il 41.7% da tre punti. Per lui una doppia doppia di media solo sfiorata (9.9 rimbalzi) ma anche più di 4 assist a sera. Si tratta del quinto riconoscimento a giocatore del mese per Embiid, uno in più di quanto fatto da Allen Iverson in maglia Sixers