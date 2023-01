Banchero ci prova: 30 punti, ma vince Memphis

Prestazione da 30 punti per Paolo Banchero, che tira 10/20 dal campo con un paio di triple, nove rimbalzi e tre assist in un match in cui Orlando insegue per tutto il secondo tempo i Grizzlies, incapace di tenere il passo della prima forza della Western Conference: per il n°5 azzurro, che segna 10 punti in fila nel terzo quarto per provare a riportare in partita i Magic, una prestazione da +10 di plus/minus in 36 minuti - con lui sul parquet le cose per la squadra della Florida vanno per il verso giusto