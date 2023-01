Phoenix, 15 ko nelle ultime 20: dentro la crisi

12/12

UN AIUTO DAL MERCATO? | Il passaggio di proprietà da Robert Sarver a Mat Ishbia è ufficioso ma non ancora ufficiale, motivo per cui ogni trade deve essere ancora approvata dal proprietario in uscita. Prima della deadline i Suns devono necessariamente risolvere la grana Crowder, ma potrebbe essere necessaria una riorganizzazione più profonda del roster, visto che ora come ora i Suns non sembrano in grado di competere per il titolo come hanno sempre dichiarato di voler fare

CROWDER NON VA VIA DAI SUNS PER "COLPA" DI SARVER