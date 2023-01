Portland, Lillard non basta: 7° ko esterno in fila

Toronto e Portland sono sul 27-27 fino a 62 secondi dal termine del primo quarto . Poi i padroni di casa piazzano un parziale di 7-0 per finire il periodo e uno di 8-0 per iniziare il successivo: un 15-0 totale che proietta i Raptors sul 42-27 , a +15, vantaggio che arriverà anche a quota +19. È però una leggerezza del proprio uomo migliore, Pascal Siakam, a riaprire la partita: con la mano, da terra, fa uno sgambetto a Damian Lillard, si fa fischiare un flagrant di tipo 1 e d'incanto su questo episodio Portland ritrova fiducia e Toronto si perde . Guidati da Josh Hart e Anfernee Simons (12 punti il primo, 14 il secondo a metà gara) i Blazers accorciano fino al -5 dell'intervallo , sul 58-53 per Toronto. Il terzo quarto però vede un altro break a favore dei canadesi: addirittura di 14-0 il parziale in apertura segnato dai canestri di Barnes e dalle triple di Anunoby e VanVleet, che apre la partita in due e ridà ai Raptors il massimo vantaggio della serata, sul 72-53 .

I padroni di casa sembrano in controllo finché Lillard non si inventa due triple da 8 metri abbondanti e un gioco da tre, tanto che Portland - grazie a un canestro di Hart - si riavvicina anche sul -3. Alle triple di Lillard risponde con la stessa moneta VanVleet: due canestri dall'arco e 6-0 che però non chiude ancora la gara. A 100 secondi dalla fine gli ospiti sono ancora a -5 ma lo sforzo di Portland non si concretizza: Toronto riesce a resistere agli ultimi (poco convinti) assalti e porta a casa meritatamente una gara condotta per la stragrande maggioranza della serata. Il solito Pascal Siakam è il miglior marcatore dei canadesi a quota 27, ma 22 con 9 rimbalzi li aggiunge anche Scottie Barnes e 19 li porta in dote Gary Trent Jr.; i Blazers pagano le tantissime palle perse, 22, 7 delle quali sono di Lillard, top scorer dell'incontro a quota 34 seguito da Simons con 22. Non basta però a Portland a evitare il 7° ko esterno consecutivo, mentre Toronto torna a vincere dopo tre sconfitte in fila.