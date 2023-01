La squadra della Lousiana, reduce da nove sconfitte in fila in trasferta a Washington, non aveva mai battuto in trasferta gli Wizards da quando il nome di New Orleans è cambiato da Hornets a Pelicans. E l'ultima volta, in quel lontano gennaio 2011, in campo come giocatore c'era proprio Willie Green - attuale allenatore di una delle squadre più divertenti della NBA

Vincere in trasferta nella capitale non era mai stata impresa facile per New Orleans, che nell’ultimo decennio però aveva faticato anche più del previsto: l’ultima vittoria della squadra della Louisiana infatti arrivata alla Capital One Arena era datata 1 gennaio 2011, quando la franchigia si chiamava ancora Hornets e conquistata grazie anche al contributo per 20 minuti sul parquet di un positivo Willie Green. Già, l’attuale allenatore di New Orleans era in campo nel 92-81 con cui l’ultima volta avevano battuto Washington - un fantasma sicuramente aleggiato nella sua testa dopo il 10-0 di parziale arrivato per aprire la gara in favore degli Wizards. “Per fortuna non ci siamo fatti condizionare, ma abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo a fare la giocata giusta su ogni possesso”. Merito anche di un Naji Marshall particolarmente coinvolto, cresciuto nella zona di Washington e felice di poter giocare davanti almeno a una cinquantina di persone invitate sugli spalti a seguire il match: per lui 18 punti con 7/19 al tiro, 3 rimbalzi e 4 assist a referto, non sfigurando in una partita iniziata da titolare sul parquet. “C’era soltanto una cosa che non potevo permettermi di fare davanti la mia gente: apparire non all’altezza”. Le cose per New Orleans, dopo oltre un decennio d’astinenza, sono andate però per il verso giusto.