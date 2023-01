Vucevic show: Golden State ancora ko in trasferta

CHICAGO BULLS-GOLDEN STATE WARRIORS 132-118 (IL TABELLINO)

Golden State rimanda ancora una volta l’appuntamento con la seconda vittoria in fila in trasferta, in una stagione in cui si conferma la peggior squadra NBA per rendimento lontano dal proprio parquet: a Chicago infatti arriva la 17^ sconfitta su 21 partite disputate a debita distanza da San Francisco, impantanata dopo l’intervallo lungo in attacco a seguito di un secondo quarto da 42 punti segnati che era servito a colmare le 15 lunghezze di svantaggio accumulate nei primi 12 minuti. Chicago infatti non si scompone, approfitta al meglio delle 23 pesantissime palle perse di Golden State e vince dominando nell’ultimo quarto d’ora nonostante il tentativo di sfuriata finale di uno Steph Curry da 10 punti, 10 rimbalzi e quattro assist con 8/15 al tiro, mentre al suo fianco il miglior realizzatore è Klay Thompson che ne mette 26 con 8/15 dall’arco - dimostrando di aver ritrovato la mano, ma purtroppo per i suoi non garantendo continuità di resa in trasferta a Est.