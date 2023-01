Bronny James, restano tre squadre NCAA in corsa

Dopo aver destato un’ottima impressione nelle ultime uscite, Bronny James ha ridotto a tre la scelta delle università per il prossimo anno quando sbarcherà in NCAA: si tratta di Ohio State, USC e Oregon, tutte e tre in corsa per assicurarsi il figlio di LeBron James. Bronny deciderà solo dopo aver concluso la sua stagione con Sierra Canyon High School

Solitamente un giocatore liceale annuncia la sua decisione riguardante il college con ampio anticipo, spesso anche prima di cominciare il suo ultimo anno alla high school. Quando si tratta di Bronny James, però, non c’è niente di normale: il figlio primogenito di LeBron James non ha ancora sciolto i dubbi riguardanti il suo futuro, suscitando un grosso interesse nei circoli del college basket, ma secondo quanto scritto dal Los Angeles Times ha ridotto la lista delle pretendenti a tre università. Si tratta di Ohio State, USC e Oregon, e tutte e tre hanno le loro chance da giocarsi con la guardia in uscita da Sierra Canyon. Ohio State è l'università "di casa", ha grossi agganci con la famiglia James (LeBron si è sempre detto tifoso dei Buckeyes e sarebbe andato lì se non fosse andato direttamente in NBA nel 2003) e lo scorso autunno ha già tenuto Bronny in visita all’ateneo, facendolo anche posare con la propria maglia. USC però è l’università più vicina all’attuale casa dei James sulle colline di Los Angeles, permettendo a Bronny di rimanere vicino alla famiglia mentre papà LeBron prova a riportare in alto i Lakers. Infine Oregon ha dalla sua la forza di Nike, essendo l’alma mater di Phil Knight (CEO dell’azienda di Beaverton) e con il brand che ha già messo Bronny sotto contratto. Una decisione non è attesa prima del termine degli impegni del figlio di LeBron con Sierra Canyon, con i playoff che li attendono tra un paio di settimane.