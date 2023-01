Miami rimonta New Orleans e vince di nuovo 100-96

Seconda vittoria nel giro di tre giorni per i Miami Heat sui New Orleans Pelicans, rimontando 16 lunghezze di svantaggio nel primo tempo e vincendo grazie ai 26 di Tyler Herro e i 18 a testa di Jimmy Butler e Bam Adebayo, oltre ai canestri decisivi di Kyle Lowry. Agli ospiti sempre privi di Zion Williamson e Brandon Ingram non bastano sei giocatori in doppia cifra per evitare la nona sconfitta nelle ultime 12

Miami e New Orleans danno vita a una partita che è un festival degli errori, combinando per la bellezza di 45 palle perse. Se non altro gli Heat hanno l’accortezza di condensarle quasi tutte nel primo tempo, mentre i Pelicans ne commettono ben 19 nel secondo e cadono per la nona volta nelle ultime 12 partite nonostante ben sei giocatori in doppia cifra, guidati dai 17 di Trey Murphy III e da un Dyson Daniels mai domo (11 punti, 7 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e una stoppata). CJ McCollum litiga col canestro (5/16 per 13 punti) e fallisce la tripla del possibile sorpasso a 7.6 secondi dalla fine, senza riuscire a impedire il secondo ko in tre giorni dei Pelicans contro gli Heat, che al contrario ringraziano i 26 punti di Tyler Herro, i 18 a testa di Jimmy Butler e Bam Adebayo e i 17 di Kyle Lowry (autore di tre canestri in fila nella fase calda del quarto periodo) per portare a casa il successo.