Viene definito load management e in una regular season da 82 partite per squadra resta uno degli argomenti più discussi e controversi per i tifosi e gli appassionati NBA: le stelle e i campioni spesso acciaccati che restano a riposo in alcune gare per evitare eccessivo sforzo, affaticamento o ridurre il rischio infortuni in una fase della stagione in cui alle volte si può fare anche a meno dei propri migliori giocatori (e al massimo mettere in preventivo una sconfitta). Ogni tanto per queste decisioni rischiano di deludere le aspettative di chi, come nel caso della sfida tra Miami Heat e Boston Celtics, ha percorso più di 7.000 km per vedere in campo il proprio idolo. È il caso del giovane tifoso della squadra della Florida arrivato dall’Argentina e pescato dalle telecamere nel pre partita della sfida, sorridente e con in mano un cartello dedicato a Butler: “Caro Jimmy, ho percorso 7.000 km per vederti giocare: possiamo fare una foto insieme o prendere un caffè?”, alludendo all’attività imprenditoriale nata in maniera informale all’interno della bolla di Orlando nell’estate 2020 - caffè pagato a peso d’oro dai suoi colleghi nelle settimane trascorse a Disneyword isolati dal resto del mondo causa COVID - e poi diventato un business per Butler.