I Denver Nuggets siedono in testa alla Western Conference con un record di 34 vittorie e 15 sconfitte, guidati dal candidato MVP Nikola Jokic e ritrovando sempre maggiore consistenza dalle prestazioni di Jamal Murray e Michael Porter Jr., oltre a quelle sempre affidabili di Aaron Gordon, Kentavious Caldwell-Pope e Bruce Brown. Avere così tanti giocatori buoni nel supporting cast potrebbe portare però la dirigenza a cedere il miglior realizzatore della squadra in uscita dalla panchina, vale a dire Bones Hyland. Secondo quanto scritto da Jake Fischer di Yahoo Sports, i Nuggets stanno valutando se cedere adesso Hyland prima che il suo rinnovo di contratto (è in scadenza del suo contratto da rookie nel 2025, ma può estendere già nel 2024) diventi troppo pesante per una squadra che ha già diversi accordi di un certo rilievo, avvicinando il monte salari alla soglia della luxury tax. A questo si aggiunge il fatto che Bruce Brown sta giocando talmente bene da pensare di non esercitare la player option da 6.9 milioni di dollari prevista per il prossimo anno, cercando un accordo migliore in free agency (anche rimanendo agli stessi Nuggets), rendendo quindi necessario il sacrificio di Hyland per far tornare i conti.