La NBA non guarda di certo in faccia nessuno quando ritiene di dover punire dei comportamenti sopra le righe. Gli ultimi a farne le spese sono stati Steph Curry e Joel Embiid, che si sono visti recapitare una multa da 25.000 dollari a testa per quanto fatto in campo. Curry si è reso protagonista di un lancio del paradenti che è diventato quasi un "trademark": infuriato per un brutto tiro di Jordan Poole, Curry ha lanciato il suo paradenti in prima fila ed è stato espulso dalla partita per doppio fallo tecnico, la sua terza espulsione in carriera (tutte per aver lanciato il paradenti). La NBA ha ritenuto di punirlo per aver fatto quel gesto mandandolo verso gli spettatori, gesto vietato dal regolamento della lega. "Sa che non può più commettere lo stesso errore" ha detto coach Steve Kerr dopo la partita.