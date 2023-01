LeBron furioso: fallo non visto sul tiro decisivo

Dell'ultimo possesso della super sfida tra Lakers e Celtics si parlerà per molto tempo. Con il punteggio in parità sul 105-105, LeBron James ha attaccato la difesa dei padroni di casa arrivando fino al ferro per concludere quello che sarebbe stato con ogni probabilità il tiro della vittoria per i suoi. Jayson Tatum ha tentato disperatamente di stopparlo ma è arrivato solamente a colpire il braccio sinistro di James commettendo un chiaro ed evidente fallo , ma la terna arbitrale non ha visto il contatto tra i due All-Star e non ha chiamato nulla. James e tutti i Lakers sono impazziti dopo il mancato fischio che ha portato la gara al tempo supplementare, poi vinto dai Celtics grazie a un super Jaylen Brown. E LeBron in particolare non poteva credere a quello che era successo , abbandonandosi poi allo sconforto in ginocchio sul parquet con la testa tra le mani - per una posa già diventata iconica sui social. Negli ultimi secondi del match poi si è seduto in panchina con l'asciugamano sulla testa , stremato dopo una prestazione da 41 punti, 9 rimbalzi e 8 assist purtroppo per lui inutile.

LeBron: "Avete visto la mia reazione in campo". AD: "Siamo stati derubati"

approfondimento

Beverley mostra all'arbitro la foto del fallo

Secondo quanto scritto dal reporter di ESPN Dave McMenamin, il capo arbitro Eric Lewis ha già ammesso che sul possesso decisivo gli arbitri hanno commesso un errore nel non chiamare fallo su James, senza neanche aver bisogno di aspettare il Last Two Minute Report. Per i Lakers però fa poca differenza, stando almeno alle parole dei protagonisti dopo la partita: "Avete visto la mia reazione in campo" ha detto James senza particolare voglia di parlare. "È difficile da comprendere, davvero non capisco. Attacco l'area quanto chiunque altro che tirano più di dieci tiri liberi a sera, non capisco. Se l'organizzazione vuole protestare bene, ma tanto non cambierà niente. È già successo diverse volte che non arrivassero fischi nei finali di gara: per me è la seconda volta in poche settimane [il riferimento è al finale di Lakers-Mavericks, ndr]. Guardo pallacanestro tutti i giorni e non vedo succedere le stesse cose agli altri, è strano". Decisamente più duro Anthony Davis: "È una stron...a. Inaccettabile. Avete visto tutti quello che è successo con gli arbitri. Siamo stati derubati stasera".