Brown guida Boston all’OT, Brooklyn vince il derby

14/24

NEW ORLEANS PELICANS-WASHINGTON WIZARDS 103-113 | Doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi con cinque stoppate per Daniel Gafford - protagonista del successo Wizards, giunti alla quinta vittoria in fila e abili a battere a domicilio gli appannati Pelicans di queste ultime settimane. Sono sette i ko consecutivi per New Orleans, che sprofonda anche sul -16 in un match sempre controllato dagli ospiti e in cui perdono per tre quarti di gara anche Jonas Valanciunas (espulso per una gomitata a Taj Gibson). Inutili i 24 punti di CJ McCollum e i 22 di Brandon Ingram

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA