I Clippers tornano a fare paura: merito di Leonard

Tripla doppia LeBron: Lakers ok all'OT a New York

Altra serata da record per LeBron James, che diventa il 4° all-time per assist nella storia NBA e trascina i Lakers al successo dopo un tempo supplementare al Madison Square Garden: la sua tripla doppia - 28 punti, 10 rimbalzi e 11 assist - rende inutili i 37 punti di Jalen Brunson. Milwaukee batte Charlotte e fa cinque vittorie in fila, Miami supera in volata Cleveland, successo Clippers a Chicago. Tripla doppia di Nikola Jokic e 32 punti di Jamal Murray nella vittoria di Denver contro New Orleans

MILWAUKEE BUCKS-CHARLOTTE HORNETS 124-115 | I Bucks riscattano la pessima sconfitta incassata contro gli Hornets il giorno dell’Epifania, battono Charlotte e si prendono con merito la quinta vittoria in fila: i padroni di casa controllano la sfida per tre quarti e mezzo, poi l’attacco si blocca nel finale (6 minuti e 40 secondi senza canestri nell’ultima frazione), ma la rimonta degli ospiti non va a buon fine - costretti così a incassare l’ottava sconfitta negli ultimi 12 match

Alla sirena finale sono 34 punti, 18 rimbalzi e quattro assist per Giannis Antetokounmpo che tira 14/24 dal campo e trascina ancora una volta i Bucks su entrambi lati del campo, mentre Khris Middleton (sempre utilizzato in uscita dalla panchina) ne mette 18 in 20 minuti con tre rimbalzi e tre assist - tre punti in più di Jrue Holiday, a cui aggiunge 13 rimbalzi e tre passaggi vincenti nonostante le modeste percentuali al tiro (6/20 dal campo, 1/4 dall’arco). Milwaukee resta a due gare di distanza dal primo posto a Est dei Celtics