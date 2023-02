La guardia dei Sixers è ai minimi in carriera in molte voci statistiche e sembra ormai essere finito ai margini delle rotazioni di coach Doc Rivers. Ma in giro per la lega non mancano gli estimatori delle sue doti difensive e in California sia Kerr che Brown sono innamorati delle sue caratteristiche

Una volta Matisse Thybulle era considerato una pedina incedibile dai Sixers. Non è più così, almeno a voler credere a quanto filtra da Philadelphia. La guardia di coach Rivers è ai minimi in carriera per punti (2.7), rimbalzi (1.2) e assist (0.5) ma soprattutto per minuti (solo 12 a sera), segno evidente di una scarsa fiducia attorno a lui. E con la trade deadline che si avvicina, il suo nome è tornato a circolare come uno di quelli sacrificabili sul mercato, o per ottenere qualcosa in cambio in uno scambio o anche semplicemente per scendere sotto la luxury tax (Thybulle comanda 4.3 milioni di dollari, perché è ancora all'interno del contratto firmato da matricola). Non sembrano mancare gli estimatori di un giocatore già capace di meritarsi due volte l'inclusione nei quintetti difensivi NBA (entrambe le volte nel secondo quintetto): Thybulle infatti pare piacere molto a Golden State - che ha perso un difensore importante come Gary Payton II la scorsa estate - e pare anche essere uno dei preferiti di coach Mike Brown, che lo vorrebbe tanto ai Sacramento Kings per dare un'identità più difensiva a una squadra che sta sorprendendo tutti nella Western Conference.