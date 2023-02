Contro i Thunder potrebbe (il condizionale è d'obbligo) arrivare il canestro da record per LeBron James, a cui mancano 63 punti per diventare il miglior realizzatore all-time in NBA: un appuntamento con la storia a cui tutti vogliono prendere parte a Los Angeles, tanto che alcuni biglietti in prima fila per la sfida contro OKC sono arrivati a costare anche 92.000 dollari

La sfida sulla carta è tra due squadre che al momento faticano a raggiungere la zona play-in, ma che in realtà potrebbe passare alla storia se LeBron James dovesse riuscire a superare il record di punti all-time segnati in NBA da Kareem Abdul-Jabbar: a Los Angeles non aspettano altro e per questo i prezzi sono schizzati alle stelle, tanto che a fare notizia è stata la cifra raggiunta per l’acquisto di alcuni posti in prima fila, che arrivano a 92.000 dollari. Un prezzo spropositato, ma che ben racconta la follia e la spasmodica attesa di questi giorni, per capire se e come LeBron James riuscirà a superare un record che l’ex giocatore di Lakers e Bucks detiene da 39 anni: a guardare le medie stagionali da 30.2 punti e considerando che i gialloviola si fermeranno prima a New Orleans, bisognerà vedere come andranno le cose. Al n°6 dei Lakers infatti mancano 63 punti e non è detto che contro OKC riesca a raggiungere quella soglia, consapevole poi che due giorni dopo si torna in campo sempre a Los Angeles contro i Milwaukee Bucks (le due squadre di cui Kareem Abdul-Jabbar ha vestito la maglia), in una partita in diretta nazionale su TNT: il rischio quindi è quello che qualcuno spenda 92.000 dollari per ritrovarsi a un passo dalla storia, ma senza esserne testimone dalla prima fila per una manciata di punti.