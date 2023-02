Tutti aspettavano questo momento: non tanto e non solo per il record di punti di cui LeBron James va a caccia e con Kareem Abdul-Jabbar ormai a un passo, a soli 36 punti di distanza prima di conquistare un record all-time clamoroso, ma anche per chiedere al n°6 dei Lakers la sua opinione su quanto sta accadendo a Brooklyn - con Kyrie Irving ormai ai titoli di coda con i Nets e le voci insistenti che parlano di un suo possibile passaggio a Los Angeles. “Questa è una domanda che dovete fare a Rob [Pelinka, ndr] e non a me: lo vedrete alle nostre partite non appena torneremo in campo a L.A. nei prossimi giorni. Non sono un portavoce del nostro front office, io penso solo ed esclusivamente a cercare di raggiungere il successo a prescindere dal gruppo. In questo caso poi, com’è quella parola che si usa, è una domanda a cui rispondere soltanto “Duh” quando si pensa a un giocatore del genere”.