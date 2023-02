Irving via da Brooklyn: la reazione di LeBron

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto ora che le cose tra i Brooklyn Nets e Kyrie Irving sembravano essersi sistemate da diverse settimane: l’ex giocatore dei Cavaliers, non soddisfatto dell’offerta ricevuta dalla squadra di New York per il suo rinnovo, ha fatto sapere di voler lasciare la squadra prima della deadline del prossimo 9 febbraio - altrimenti, come free agent, cambierà franchigia in estate, lasciando senza nulla in mano i Nets. Una situazione complicata da gestire, ma che ha subito portato a tante reazioni a catena: quella che ovviamente ha attirato l’attenzione di tutti è di LeBron James, ex compagno di squadra di Irving e principale indiziato per diventare il prossimo a convincere una delle point guard più talentuose della NBA a scegliere i Lakers . Le due emoticon scelte per il suo tweet lasciano enorme spazio all’interpretazione, tanto che Kyle Kuzma (in maniera ironica, ma non troppo) parla addirittura di tempering da parte di James.

L’offerta dei Lakers per Irving: Westbrook e le due scelte al primo giro al Draft

Ora che si sono ufficialmente aperte le danze - con tanto di conto alla rovescia in una vera e propria corsa contro il tempo per prendere Kyrie Irving - i Lakers hanno deciso di andare subito a colpo sicuro, mettendo sul piatto gli unici due pezzi pregiati a disposizione di una franchigia che ha investito tanto per provare a vincere da subito: le due scelte al primo giro al Draft del 2027 e del 2029, che unite al contratto in scadenza di Russell Westbrook potrebbero essere il pacchetto base per convincere i Nets (i gialloviola vorrebbero rendere almeno una delle due scelte “protetta”, in modo da essere tutelati se quella chiamata dovesse finire in top-5). L’intenzione della squadra di Los Angeles è quella di chiedere ai Lakers non solo Irving, ma anche un altro tassello utile per allungare la rotazione - si parla di Joe Harris - per completare la squadra e puntare al titolo NBA. Se a Brooklyn non dovessero essere soddisfatti dell’offerta, i Lakers si stanno già muovendo per coinvolgere altre squadre e inserire altri giocatori in uno scambio a tre: insomma, l’idea che Irving possa vestire la maglia gialloviola già dalla prossima settimana appare tutt’altro che remota.