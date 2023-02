Dopo la maxi-rissa tra Orlando Magic e Minnesota Timberwolves, la NBA ha deciso di punire Mo Bamba (sospeso per quattro partite), Austin Rivers (sospeso per tre) e Jalen Suggs (una di sospensione) per quanto accaduto in campo. Solo una multa per Jaden McDaniels e nessun provvedimento aggiuntivo per Taurean Prince, espulsi anche loro dal match dopo il parapiglia in mezzo al campo

La NBA usa la mano pesante dopo quanto accaduto tra Orlando Magic e Minnesota Timberwolves. La maxi-rissa che ha portato all’espulsione di cinque giocatori non è piaciuta per niente all’Olympic Tower, che ha comminato sanzioni pesanti per diversi protagonisti di quanto accaduto. Quelle più remunerative sono per Mo Bamba dei Magic e Austin Rivers dei T’Wolves, i due reali protagonisti del parapiglia: il lungo di Orlando è stato sospeso per ben quattro partite, mentre la guardia di Minnesota ne dovrà saltare tre. Come sempre accade in caso di sospensione, entrambi perderanno i relativi pagamenti: Bamba non guadagnerà 284.138 dollari per le quattro gare saltate, mentre Rivers ne perderà circa 60.000. Bamba è stato punito con una gara in più di sospensione per aver “continuato a cercare Rivers in maniera ostile anche nel corridoio fuori dagli spogliatoi, dove ha spinto aggressivamente anche un rappresentante della sicurezza”. Una gara di sospensione anche per Jalen Suggs, che essendo nel contratto da rookie ne perderà 47.740, mentre il quarto giocatore punito Jaden McDaniels non salterà partite ma riceverà una multa da 20.000 dollari per il suo ruolo nella rissa, che esattamente come Suggs è stato definito come “non pacificatore” dalla NBA. Nessuna sanzione aggiuntiva per Taurean Prince, il quinto giocatore espulso dalla partita di ieri.