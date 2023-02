L'episodio risale al 29 gennaio scorso, e alla gara tra Grizzlies e Pacers disputatasi a Memphis, vinta dai padroni di casa grazie alla tripla doppia di Ja Morant e ai 28 punti con 5 stoppate di Jaren Jackson Jr.. Ma non è quello che è successo in campo a far notizia, quanto ciò che è accaduto ai margini dell'incontro e raccontato dal sito "The Athletic". Già durante la partita, infatti, con il clima incandescente in campo e parole che "volavano" tra vari giocatori di Pacers e Grizzlies, il padre di Ja Morant, Tee, e uno dei suoi migliori amici, Davonte Pack - entrambi seduti in prima fila - si sono ripetutamente scambiati frasi poco gentili con alcuni membri di Indiana, tanto da portare all'espulsione dall'arena dello stesso Pack, allontanato dalla security. Ma la cosa non è finita qui. Al momento di lasciare il FedEx Forum, i Pacers sono saliti sul loro bus ma - dopo essere stati ancora apostrofati pesantemente da Pack e altre 4-5 persone ("Non sapete con chi avete a che fare", "Ora vi facciamo vedere") - alcuni giocatori e membri dello staff di Indiana hanno raccontato di essere finiti "nel mirino" di un laser rosso proveniente da una delle due auto che ospitavano Ja Morant e il suo "clan". "Senza dubbio una pistola", ha raccontato un componente dei Pacers che ha voluto mantenere l'anonimato per questione di sicurezza: "Ci siamo sentiti in grave pericolo".