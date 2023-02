Furkan Korkmaz, tiratore utile dall’arco in passato nella sua carriera NBA, ha chiesto ai Sixers di cambiare aria e di poter andare a giocare in una franchigia che gli garantisca un minimo di spazio in rotazione: il talento di 25 anni d’origine turca, che nei suoi primi sei anni nella lega viaggia a 35.4% dall’arco, ha messo piede in campo soltanto 25 volte in questa regular season - il minimo da quando è arrivato in NBA ormai sei stagioni fa - di cui soltanto tre volte nelle ultime 12 uscite, tutte apparizioni da meno di tre minuti. Non il rendimento e lo spazio che lui si aspettava, in una stagione finora da 3.8 punti di media in quello che è il suo secondo anno di contratto dell’accordo da 15 milioni di dollari complessivo firmato due estati fa. Considerando la nota aggressività di Daryl Morey, il GM di Philadephia, a ridosso della trade deadline, potrebbe non essere così improbabile il suo “cambio di aria” e passaggio in qualche altra squadra pronta a garantirgli minuti e responsabilità in rotazione e in uscita dalla panchina.