Che i due non si sopportano è noto da tempi non sospetti, da quando in un match tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers arrivarono addirittura allo scontro in campo - per mano soprattutto del giocatore di origine turca, sempre provocatorio nei confronti di LeBron James. Enes Kanter dunque, in mezzo a un mare di parole al miele e complimenti dedicate al miglior realizzatore della storia NBA, ha deciso di passare all’attacco, facendo il conto di quante volte il n°6 dei Lakers ha scelto di mettere da parte morale, principi e valori per continuare a mantenere in vita il proprio personaggio e il proprio business. Un’opinione critica da parte di chi da anni in prima persona sta combattendo attivamente, sfruttando la sua notorietà, contro il dittatore turco Erdogan - tanto da finire nella lista di coloro che vengono ritenuti come terroristi, più volte sfuggito ad arresti e agguati e ormai ex giocatore su cui in Turchia è stata messa una taglia. Kanter, fuori dal giro della NBA da un paio d’anni ormai (a detta sua proprio a causa delle sue posizioni critiche e controverse), contesta soprattutto a James di aver piegato la testa dinanzi a una superpotenza come la Cina - con cui la NBA è entrata in rotta di collisione nell’autunno 2020, correndo poi ai ripari per ricucire i rapporti commerciali e istituzionali con il più grande mercato estero a cui si rivolge la pallacanestro americana. Una lista di record insomma ben diversa da quella agiografica sponsorizzata da più parti sui social, da ex campioni, colleghi e compagni. Un punto di vista di verso da parte di chi da anni continua a essere una voce fuori dal coro.