"L'incoronazione del Re": speciale Sky per LeBron

Nel giorno del record di LeBron James, quando si consacra come miglior realizzatore di sempre nella NBA, Sky Sport presenta uno speciale tutto dedicato alla carriera e alle imprese del ragazzo-diventato-uomo di Akron, Ohio, dal titolo "L'incoronazione del Re". Tutte le voci di Sky Sport, da Flavio Tranquillo a Davide Pessina, da Alessandro Mamoli a Mauro Bevacqua, da Matteo Soragna a Marco Crespi contribuiscono con il loro piccolo tassello a provare a creare quel puzzle che risponde al nome di LeBron James. Dai suoi miglioramenti negli anni alle caratteristiche innate del suo modo di vedere e intendere pallacanestro, dai momenti chiave della sua carriera alle luci (tantissime) e alle ombre (qualcuna) che hanno contraddistinto la sua storia, il n°6 oggi ai Los Angeles Lakers è analizzato sotto più aspetti possibili, per provare a decifrare e comprendere meglio un fenomeno che non è soltanto sportivo. "Un personal brand", lo definisce Flavio Tranquillo, che unisce sport e entertainment oltre che impegno sociale e politico, e non a caso "More than an athlete" è stato a lungo uno slogan scelto e cavalcato dallo stesso James. Che definire soltanto come un giocatore di pallacanestro è sicuramente riduttivo, ma che attraverso ciò che ha fatto in 20 anni di carriera di sicuro si è già assicurato un posto nella storia dello sport mondiale insieme ai più grandi.