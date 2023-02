L'addio ai Lakers potrebbe non essere un addio a Los Angeles per Russell Westbrook. Ceduto agli Utah Jazz nello scambio a tre con Minnesota che ha portato in gialloviola D'Angelo Russell, è opinione comune che l'ex MVP NBA possa raggiungere un buyout con i Jazz e diventare quindi di nuovo disponibile sul mercato (anche se dallo Utah il capo del front office Justin Zanik fa sapere che "ogni possibilità è ancora aperta. Ci ha detto di non escludere di voler restare qui. Valuteremo con calma"). Los Angeles però è la sua città, quella dove è nato e cresciuto e dove così fortemente ha voluto tornare, per giocare di fronte alla sua famiglia, alla sua gente. Andata male con i Lakers, potrebbe esserci l'opzione Clippers, perché dallo spogliatoio della squadra allenata da coach Lue ci sono voci insistenti che spingono per il suo arrivo. Una su tutte, quella di Paul George (altro giocatore dell'area di Los Angeles): "Se ha senso ed è utile alla squadra, noi saremmo decisamente a favore di un suo arrivo. Abbiamo bisogno di una point guard e anche se il nostro roster è completo già così un giocatore come Russell migliorerebbe sicuramente la squadra. Spero che la pensi così anche lui e che trovi il modo di rendere questa operazione possibile". La necessità di un giocatore in regia ai Clippers è ancora più evidente dopo la trade deadline, che ha visto la partenza di Reggie Jackson, finito a Charlotte (anche se lui pure in odore di buyout con gli Hornets). Paul George Westbrook lo conosce bene anche perché assieme hanno giocato per due stagioni in maglia Oklahoma City Thunder, e al suo fianco - nel secondo anno assieme - ha forse messo in mostra la miglior pallacanestro della sua carriera (28 punti, 8.2 rimbalzi e oltre 4 assist con voci di candidatura al premio di MVP).