Golden State prende Payton, la NBA apre indagine

L'infortunio all'addome dell'ex Warriors potrebbe tenerlo fuori per tanto tempo: un problema che Portland non ha comunicato in maniera chiara in fase di trattativa a Golden State che ha confermato la trade a quattro, ma ora attende l'indagine da parte della lega. A rischio per i Blazers scelte al Draft ed eventuali multe

Alla fine è arrivato l’ok da parte dei Golden State Warriors, che hanno deciso di prendere lo stesso in squadra Gary Payton II dopo i problemi riscontrati durante le visite mediche di rito che precedono la sottoscrizione degli accordi per la conclusione delle trade NBA. Con la conferma da parte della squadra di San Francisco, si completa così la trade che ha coinvolto ben quattro franchigie con il conseguente passaggio di James Wiseman a Detroit, Saddiq Bey ad Atlanta e Kevin Knox a Portland. Gli Warriors - che inizialmente avevano bloccato lo scambio dopo che i dottori avevano avanzato dubbi sulla condizione dell’infortunio all’addome di Payton - attendono ora un’inchiesta da parte della NBA riguardo l’incapacità dei Blazers di fornire informazioni mediche così rilevanti . “Per noi la salute dei giocatori è sempre stata al primo posto”, sottolinea il GM Joe Cronin: “Ogni volta che Payton ha giocato in questa stagione è perché ha avuto l’ok dai medici e perché lui se la sentiva di farlo. Non lo avremmo mai costretto a tornare sul parquet se questo avesse comportato rischi per la sua salute”.

La scoperta di eventuali illeciti a riguardo potrebbe costare alla squadra dell’Oregon la perdita di scelte al Draft e multe per scongiurare che comportamenti del genere si ripetano in futuro. Con un infortunio così invalidante da dover curare, Payton rischia di restare fuori buona parte della stagione - diventando un acquisto che non potrà dare una mano come sperato a Golden State. Portland infatti non ha spiegato nel dettaglio come stessero le cose, dimenticando di sottolineare che prima delle (poche) gare giocate in questa stagione, Payton ha sempre ingerito del Toradol - medicinale utilizzato per alleviare il dolore che altrimenti non gli avrebbe consentito di scendere in campo. Questa una delle storie su cui la NBA è chiamata a far chiarezza nei prossimi giorni.