Nel solo primo tempo, contro i Lakers, Damian Lillard aveva già segnato 30 punti - 24 dei quali messi a tabellone in un incredibile secondo quarto - e mandato a bersaglio 8 triple (su 12). Con i 30 punti nel primo tempo ha pareggiato il suo massimo in carriera, mentre con le 8 triple in metà gara ha eguagliato un primato di franchigia. Chi lo deteneva? Facile: sempre lui. Cifre irreali, che per il n°0 di Portland però paiono quasi normali (è la quinta volta in carriera, ad esempio, che chiude un quarto segnando almeno 24 punti). Come normale sembra essere anche l'ennesimo quarantello - l'undicesimo già in questa stagione, in cui ha anche segnato 60 punti con 21/29 al tiro e 9 triple a bersaglio - in una gara in cui il prodotto di Weber State va a sedersi con oltre 7 minuti da giocare nell'ultimo quarto, con la vittoria ormai assicurata.