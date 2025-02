Stanotte Lakers-Hornets: Luka c’è, torna Williams

Dopo la pausa per l’All-Star Game, Lakers e Hornets anticipano di un giorno il resto della NBA per recuperare il match rimandato a inizio gennaio per via degli incendi di Los Angeles. La presenza di LeBron James rimane in dubbio, mentre a Luka Doncic verrà presto tolta ogni limitazione al minutaggio. In campo per Charlotte ci sarà Mark Williams, al rientro dopo lo scambio saltato proprio coi Lakers

Tra Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets i rapporti non sono esattamente semplicissimi in questo momento. Dopo lo scambio saltato tra Dalton Knecht e Mark Williams, complici le visite mediche non superate dal lungo, la situazione tra le due squadre è piuttosto tesa, dando un gusto ulteriore alla sfida che andrà in scena questa notte alla Crypto.com Arena. Mentre il resto della NBA avrà un giorno in più prima di tornare in campo nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, Lakers e Hornets recupereranno il match rimandato lo scorso gennaio per via degli incendi che hanno colpito la città di Los Angeles, aggiungendo quindi un back-to-back ai gialloviola già attesi dai Portland Trail Blazers la prossima notte. Due gare in fila che costringeranno coach JJ Redick a prendere delle decisioni per gestire le sue due stelle, LeBron James e Luka Doncic. Il Re, come è noto, non ha preso parte all’All-Star Game per via di un infortunio al piede sinistro con cui convive da tempo, ma pur essendo in lista infortunati come “questionable” (dandogli quindi il 50% di possibilità che giochi) il suo rientro in campo è previsto per una delle due partite previste contro Hornets e Blazers. Doncic, invece, ha giocato nelle ultime due gare contro gli Utah Jazz con un limite di 24 minuti al suo impiego, ma Redick ha detto ai giornalisti che si aspetta buone notizie. "Quei cinque-sei giorni in più di pausa per l’All-Star Game gli hanno fatto bene. Domani giocherà un po’ di più rispetto alle prime due e non credo che ci sarà alcun tipo di restrizione in futuro".