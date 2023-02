NBA

Doncic-Irving ancora ko, 40 di Lillard ai Lakers

A Dallas non bastano 36 punti di Irving (di cui 26 nel quarto quarto) e 33 di Doncic per battere Minnesota, guidata da Anthony Edwards. Cadono i Lakers ancora senza LeBron, a Est vincono Cleveland (con 41 di Mitchell), Philadelphia e New York, con i Knicks al primo successo sui Nets dopo 9 ko. Banchero trascina Orlando sul campo di Chicago, Wiggins e Thompson guidano Golden State alla vittoria

CLEVELAND CAVALIERS-SAN ANTONIO SPURS 117-109 | Due strisce che più lontane non potrebbero essere: i Cavs centrano la loro 7^ vittoria consecutiva infliggendo agli Spurs il loro 13° ko in fila (record di franchigia eguagliato). Se Mitchell è il protagonista, bene al suo fianco sia Jarrett Allen che Evan Mobley, entrambi in doppia doppia (17+11 rimbalzi per il primo, 15+10 per il secondo): un trio che nel primo tempo ha segnato 46 dei 65 punti di squadra. Il solito Keldon Johnson - a quota 25 - è il migliore per i texani

Donovan Mitchell si inventa un primo tempo pirotecnico, con 5 triple a segno e 23 punti, che permette ai suoi Cavs di costruire un vantaggio già di 18 punti all'intervallo. Alla fine per il n°45 dei Cavs ci sono 41 punti con 16/26 al tiro (e 6/13 dall'arco) più 3/4 ai liberi, e anche 5 rimbalzi e 4 assist