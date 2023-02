"Il regno di LeBron": lo speciale on demand su Sky

Uno speciale dedicato a LeBron James con il “dietro le quinte” di uno dei campioni più vincenti e riconoscibili della storia NBA: le sue parole, le impressioni e il punto di vista del n°6 dei Lakers, da sempre sotto i riflettori e in grado nei giorni scorsi di prendersi un record incredibile come quello del numero di punti segnati in carriera in regular season - superando Kareem Adbul-Jabbar e battendo un primato durato per ben 39 anni. Un punto di vista diverso per raccontare la grandezza di un personaggio unico

È passata una settimana da quando LeBron James è riuscito, grazie ai 38 punti raccolti contro gli Oklahoma City Thunder, a superare Kareem Abdul-Jabbar diventando il miglior realizzatore all-time della storia della regular season NBA: mai nessuno aveva immaginato negli ultimi 39 anni di riuscire a raggiungere un traguardo così impervio, una scalata raccontata da un punto di vista diverso nello speciale dal titolo “Il regno di LeBron” - disponibile on demand su Sky Sport con i sottotitoli in italiano - che ci mostra il n°6 dei Lakers sotto una luce diversa. La voce infatti è quella del diretto interessato, uomo e personaggio unico ben oltre quanto messo in mostra sul parquet dal 2003 a oggi: un modo non tanto e non solo per rivivere una carriera unica, ma per scoprire anche curiosità e nuovi aspetti di un campione che non ha nessuna intenzione di smettere di stupire gli appassionati NBA e tutti i suoi tifosi in giro per il mondo.