Make-a-Wish è un'associazione nata in America nel 1980, che si occupa di realizzare i desideri di bambini affetti da gravi patologie. Jordan collabora con l'associazione da 34 anni, e in occasione del suo 60esimo compleanno ha deciso di fare lui un regalo davvero speciale: donare la cifra record di 10 milioni di dollari. "E' stato un onore in tutti questi anni aiutare a regalare un sorriso a così tanti bambini - ha spiegato MJ in un comunicato -, essere testimone della loro forza e resilienza in momenti così difficili dele loro vite è stata una vera fonte di ispirazione". La speranza dell'ex stella dei Chiago Bulls è che il suo gesto ispiri molte altre persone a fare donazioni per realizzare i sogni di più bambini possibile. Dal 1989 Jordan ha contribuito a realizzare i desideri di centinaia bambini, ed è ancora una delle celebrità più richieste da chi si rivolge all'associazione, di cui è ambasciatore. "Non riesco ad immaginare un regalo più grande per il mio compleanno che vedere altre persone unirsi a me nel sostenere Make-a-Wish".