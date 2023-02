Nei primi 9 minuti di gara Giannis Antetokounmpo distribuisce tre assist e con il secondo supera Paul Pressey (leggenda anni '80 di un'altra era dei Bucks), prendendosi il primo posto nella classifica all-time degli assist (3.274 in 10 anni) della franchigia di Milwaukee - classifica che già domina. Già leader per punti (facendo meglio idi Kareem Abdul-Jabbar) e stoppate (Alton Lister già superato in passato), infatti il greco diventa così l'unico giocatore insieme a Kevin Garnett a Minnesota a essere al momento il n°1 di franchigia in queste tre categorie statistiche. Peccato che l'ennesimo traguardo tagliato da "The Greek Freak" in casa Bucks è stato celebrato pochissimo: quei 9 minuti in campo, infatti, si spiegano con una distorsione al polso destro riportata nel tentativo di andare a stoppare un tiro di Coby White: Antetokounmpo è stato costretto a uscire e non è più tornato in campo, anche se le parole di coach Budenholzer nel dopo partita raccontano "raggi X negativi" e di Bucks "speranzosi" che l'infortunio non sia niente di serio: "Non ho idea però - aggiunge l'allenatore - se questo avrà un impatto o meno sulla sua partecipazione all'All-Star Weekend di Salt Lake City", dove Antetokounmpo è uno dei due capitani della partita delle stelle, insieme a LeBron James.