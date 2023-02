Banchero, il regalo del Milan: "Ci vediamo presto"

Il n°5 dei Magic di passaporto italiano ha ricevuto una maglia in dono dal Milan che gli ha scritto in vista del primo All Star Weekend della sua carriera - protagonista in campo sia nel Rising Stars del venerdì che nella sfida di abilità del sabato insieme a Jabari Smith Jr. e Jaden Ivey.. Una promessa fatta a chi lo segue con grande affetto dall'Italia: "Spero di venirvi a vedere e a conoscere presto"

Per conquistare il cuore degli italiani - o per farseli nemici - serve davvero poco: basta scegliere una squadra di calcio per cui fare il tifo e diventare in automatico il beniamino di tutti i suoi tifosi e acerrimo rivale degli altri. Paolo Banchero, pronto a prendere parte a un weekend particolare come quello dedicato all’All-Star Game, ha ricevuto un regalo speciale dal Milan: una maglietta personalizzata che lo ha reso non solo molto felice, ma che lo ha portato ad aggiungere un “Forza Milan” sui suoi social, con tanto di dedica speciale per chi non vede l’ora di vederlo sugli spalti a San Siro: “Grazie per la maglietta personalizzata, è un regalo favoloso. Sono entusiasta di averla ricevuta: spero un giorno di venire a vedere una partita e di conoscere la squadra, grazie davvero”. Una promessa che sottolinea ancora una volta la vicinanza tra Banchero e il nostro Paese, con la Nazionale Italiana che continua a fare capolino sullo sfondo tra le possibili scelte estive nei programmi del n°5 dei Magic.