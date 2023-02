Lillard vince la gara del tiro da tre punti. VIDEO

Damian Lillard era il miglior tiratore da tre punti a prendere parte alla seconda sfida in programma nell’All Star Saturday NBA, quello con più canestri a bersaglio in carriera (complice anche l’assenza dell’infortunato Steph Curry) e, nonostante in stagione non fosse quello con la miglior percentuale nel tiro dalla lunga distanza, è riuscito a prendersi con merito la vittoria raccogliendo 26 punti complessivi nella gara finale con i cinque carrelli e i due palloni a nove metri di distanza, dopo aver conquistato la qualificazione nel primo turno insieme alla coppia dei Pacers - Tyrese Haliburton e Buddy Hield. In particolare la point guard di Indiana domina con la prima serie di tiri, raccogliendo addirittura 31 punti nella prima fase - il punteggio migliore della serata, poi incapace di ripersi nella sessione che valeva il titolo. Lillard celebra così al meglio la decisione di indossare la maglia di Weber State, il college dello Utah non troppo distante da Salt Lake City che decise di puntare su di lui e con cui è sceso in campo per quattro anni, mostrando con orgoglio la n°1 con un nome particolare scritto sulla schiena: D.O.L.L.A - il nuovo re del tiro da tre punti.