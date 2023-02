L'All-Star Weekend ha riportato sul palcoscenico anche Allen Iverson, presente a Salt Lake City. Forse per via del suo soprannome - "The Answer" - si può tendere a pensare che l'ex n°3 dei Sixers abbia una "risposta" per tutto - e allora, perché non chiedergli la domanda delle domande: meglio Michael Jordan o LeBron James? Iverson ha le idee chiare: "Odio dover rispondere, perché adoro entrambi e tutti e due hanno fatto tantissimo per questo gioco. Credo che LeBron sia il miglior giocatore - se si considera ogni aspetto del suo gioco - che ci sarà mai dato di vedere. Se guardi in un vocabolario alla voce 'giocatore di pallacanestro' trovi la foto di LeBron. Ma per me dare questa risposta è diverso: per me Mike [Jordan] è stato tutto. Mi ha dato una visione, mi ha fatto voler essere un giocatore di basket. Per me lui è tutto.