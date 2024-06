Dopo il titolo WNBA vinto sempre nel Minnesota nel 2017, arriva anche il secondo trofeo "americano" da aggiungere alla ricca bacheca dell'azzurra, grande protagonista con 15 punti e 5/6 al tiro in soli 12 minuti nella vittoria in finale delle sue Lynx contro le New York Liberty campionesse in carica della "seconda" manifestazione WNBA

L’albo d’oro legge: Seattle, Las Vegas, New York e, ora, Minnesota. La quarta edizione della Commissioner’s Cup organizzata dalla WNBA ha premiato le Lynx di Cecilia Zandalasini, grande protagonista nella vittoria sulle New York Liberty campionesse in carica (che avevano il lusso di giocare in casa, anche se non al Barclays Center, occupato in vista del Draft NBA). La vittoria 94-89 è scaturita grazie a un parziale decisivo di 10-0 sul 60-60 innescato da due triple consecutive, una di Carleton e l’altra proprio di Zandalasini, che nei 12 minuti scarsi in cui è rimasta in campo ha segnato la bellezza di 15 punti, sbagliando un solo tiro e chiudendo con 5/6 dal campo (e 2/3 da tre) ma anche con un perfetto 3/3 dalla lunetta. A nulla sono serviti i 47 punti in due delle superstar delle Liberty, con Breanna Stewart a quota 24 e Sabrina Ionescu a 23. Per Minnesota la top scorer è stata Bridget Carleton con 23 punti, mentre 21 li ha aggiunti Napheesa Collier, votata MVP della manifestazione. Per Zandalasini si tratta del secondo trofeo americano, dopo il titolo WNBA vinto sempre con le Lynx nel 2017: una soddisfazione che porterà nelle tasche dell’azzurra anche la somma di 30.000 dollari destinata a ogni giocatrice della squadra vincente.