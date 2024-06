È la notte del Draft: primo giro alle 2.00 su Sky

Il Draft è da sempre sinonomo di caos, sorprese e mosse di mercato, ma quello di quest'anno promette di essere particolarmente movimentato. A differenza di un anno fa, quando non c'era alcun dubbio che Victor Wembanyama sarebbe stato selezionato alla numero 1 dai San Antonio Spurs, l'incertezza sulla classe del 2024 comincia dalla prima scelta assoluta in mano agli Atlanta Hawks, che ancora non hanno sciolto le riserve su chi selezioneranno. Lo scopriremo solo stanotte a partire dalle 2.00 in diretta su Sky Sport NBA con commento originale e in replica nella giornata di giovedì 27 giugno alle 12, 15 e 19 su Sky Sport NBA con il commento in italiano di Dario Vismara e Lorenzo Neri, pronti ad analizzare le scelte delle squadre chiamate a selezionare al primo giro del Draft. Per la prima volta nella storia, il Draft non si terrà in un'unica notte ma è stato diviso in due momenti diversi, con il primo giro previsto questa notte al Barclays Center di Brooklyn, casa dei Nets, e il secondo in diretta a partire dalle 22 italiane nella serata di giovedì 27 giugno in diretta dagli studi televisivi di ESPN, sempre da seguire in diretta su Sky Sport NBA con il commento originale.