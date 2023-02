Fuori dalla NBA dal marzo 2021 a seguito degli insulti antisemiti pronunciati durante uno streaming live mentre giocava ai videogame, Meyers Leonard ha ricevuto un’offerta e un contratto da 10 giorni con i Milwaukee Bucks - pronti a fargli riassaporare le sensazioni del campo dopo aver completato la riabilitazione dal grave infortunio alla gamba destra. La squadra del Wisconsin ha seguito i progressi della sua riabilitazione nel corso dell’ultimo anno e fatto già un workout con lui qualche settimana fa, pronta ad aggiungere al roster un lungo con ottime abilità da tiratore che può far comodo come riserva di Brook Lopez. A 30 anni, Leonard è pronto non solo a dimostrare pentimento ma anche di avere ancora un senso tecnico sul parquet: “Non ci sono assolutamente scuse per quello che è successo quel giorno", ha detto Leonard più volte. "L'ignoranza, purtroppo, è una cosa molto reale. Non sto scappando da questo, ma mi rendo conto che parole del genere sono dettate dal fatto che non conoscevo cosa è successo”. Ora non resta altro che dimostrare di avere la forza di meritare anche un posto in campo.